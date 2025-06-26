Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak olan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürüten Bursa Planlama Ajansı, 6. Danışma Kurulu toplantısını akademik meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Tarımdan sanayiye, turizmden kalkınmaya, sosyoekonomik dengeden kent kimliğinin ortaya çıkarılmasına kadar birçok konuda Bursa’nın gelecek vizyonunu katılımcı ve bilimsel bir akılla belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını Bursa Planlama Ajansı rehberliğinde sürdürüyor. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen Bursa Planlama Ajansı 6. Danışma Kurulu toplantısı, akademik oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

‘Bursa’nın zayıf yönleri nelerdir? Güçlü yönleri nelerdir? Bursa’yı 2050 yılında nasıl görmek istiyorsunuz? Geleceğe dair eleştirileriniz, önerileriniz, yerel ve merkezi yönetime yönelik beklentileriniz nelerdir?’ başlıklarının ele alındığı yuvarlak masa toplantılarında, katılımcılar kentin geleceğini ilgilendiren başlıklarda değerlendirmeler yaptı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kentin geleceğine yön verecek olan 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının katılımcılık esasıyla yürütülmesine büyük önem verdiğini söyledi. Sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Yazgan, bilim insanlarının rehberliğinde gençlerle birlikte atölye çalışmaları yapıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtti. Bursa Planlama Ajansı rehberliğinde ve Bursa Kent Konseyi’nin öncülüğünde tüm ilçelerde kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini anlatan Yazgan, "Toplantılardan elde ettiğimiz verileri sentez haline getirerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunacağız. Yeni süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde planlarımızı 1/10.000 ve 1/5.000’lik olarak detaylandıracağız. Ardından 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile uyumlu hale getireceğiz" dedi.

Program, Katılımlı Planlama Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Anlı Ataöv’ün bilgilendirme sunumuyla devam etti.