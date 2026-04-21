Çeşme'de öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nın ilçe finali, yoğun katılım ve büyük heyecanla gerçekleştirildi. Öğrencilerin dikkat, strateji geliştirme ve problem çözme yeteneklerini ortaya koyduğu organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Turnuvası'nda farklı okullardan çok sayıda öğrenci kıyasıya yarıştı. Turnuva boyunca öğrenciler, akıl ve zekâ oyunlarında sergiledikleri performansla hem jüri üyelerinden hem de izleyenlerden takdir topladı.

Yarışmalar sonunda Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı. Kulami oyununda Kaan Öztaş, Abluka oyununda Süleyman Emir Aydoğan ve Mangala oyununda Mustafa Tetik kendi kategorilerinde Çeşme birincisi olarak öne çıktı. Başarılı öğrenciler, elde ettikleri derecelerle okullarına gurur yaşattı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Murat Temelli ve öğretmenler tarafından takdim edildi. Yetkililer, bu tür organizasyonların öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, yarışmaya katılan tüm öğrencileri de gösterdikleri çaba ve performanstan dolayı tebrik etti.