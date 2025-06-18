Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünya genelindeki üniversitelerin akademik performanslarını değerlendiren Center for World University Rankings (CWUR) tarafından açıklanan 2025 yılı sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

BUÜ, CWUR’un 21 bin 462 üniversite ve enstitüyü kapsayan geniş değerlendirmesinde bin 481’inci sıraya yerleşerek dünya genelindeki üniversitelerin ilk yüzde 7’lik dilimine dâhil olmayı başardı. BUÜ bu gelişmeyle birlikte uluslararası alandaki akademik görünürlüğünü, araştırma potansiyelini ve eğitim kalitesini bir kez daha teyit etti.

Üniversitelerin eğitim, istihdam, fakülte ve araştırma alanlarında gösterdiği gelişmeleri, anketlere dayanmadan 74 milyon veri noktasını kullanarak objektif göstergelerle takip eden CWUR’un listesinde, Türkiye’den 52 üniversite ilk 2 binde yer aldı. Bu sıralamada BUÜ, ülke genelindeki üniversiteler arasında 25. sırada konumlanarak ulusal düzeydeki yerini pekiştirdi.

Elde edilen uluslararası başarının tüm akademik ve idari personelin fedakarca çalışmaları, öğrencilerin gayreti ve bilimsel araştırmaya verilen önemin bir yansıması olduğunu vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bu başarının üniversitemizin gelecekteki uluslararası işbirlikleri ve akademik gelişim hedefleri adına önemli bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.