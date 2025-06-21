Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Uludağ Enerji arasında, öğrencilerin teknolojik beceri ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla protokol imzalandı.

Rektörlük B Salonunda imzalanan protokole; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Uludağ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Grup İnsan Kaynakları Direktörü Balcan Demiröz, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcıları Necip Al ve Tarık Kelleci ile idari personel ve şirket temsilcileri katıldı. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili olarak Uludağ Enerji ve grup şirketleri bünyesinde planlı faaliyetlerde bulunmasına imkan tanıyan protokol sayesinde gençler hem teorik bilgilerini pekiştirecek hem de sektörün dinamiklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Sanayi-üniversite işbirliğine vurgu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada üniversitenin sanayi ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. 50. yılını dolduran köklü bir üniversite olduklarını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Kümülatif olarak bakıldığında 300.000’i aşkın mezunu var ve her yıl yaklaşık 10.000 civarında mezun veriyoruz. Dolayısıyla sizlerle çalışabilecek, staj yapabilecek, pazarlama ve işletme gibi alanlarda kendisini geliştirmeye odaklanan ciddi bir öğrenci profilimiz var. Protokol sadece istihdam sağlamakla kalmayıp, ortak proje geliştirme imkanı sunması açısından da büyük değer taşıyor. Enerji, üretiminden dağıtımına kadar dünyanın bir numaralı gündemi. Böylesine önemli bir faaliyet kolunda hizmet veren Uludağ Enerji firmasıyla işbirliği yapmak iki kuruma da artı değer katacaktır" dedi.

Nitelikli istihdama destek

Uludağ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Grup İnsan Kaynakları Direktörü Balcan Demiröz ise üniversitelerle olan ilişkilerini son 6-7 aydır ciddi şekilde hızlandırdıklarını ifade etti. BalcanDemiröz, "İnsan gücünün, emeğinin ve teknik bilginin çok kritik olduğu zor bir sektörümüz var. Dolayısıyla şirket içerisinde işin mutfağından gelmiş olmak, daha gençken bir organizasyona katılıp o teknik bilgiyi sürdürülebilir kılmak çok önemli. Bu anlamda üniversite ve meslek liseleriyle olan ilişkiler bizim için son derece anlamlı. Birlikteliklerimizi güçlendirerek devam ettirmeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Demiröz, üniversite iş birlikleriyle kendi verimlerini artırmayı, projelerle iş gücünü daha kalifiye hale getirmeyi ve sektörel bazı imkanların önünü açmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokolüne imzalar atıldı.