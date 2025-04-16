Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak akıl ve bilimin ışığında hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında çalışmalar sürerken, sürecin katılımcı bir anlayışla ilerlemesine özen gösteriliyor. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi öncülüğünde ilçelerde "Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz" buluşmaları gerçekleştirilecek. Vatandaşların planlama süreçlerine ve kararlarına katkı koyacağı toplantılar, yerel halk ile yerel yöneticiler arasında köprü vazifesi görecek.

Bursa’yı bilimin ışığında geleceğe güvenle taşıyacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde çalışmalar sürerken, planın halkın tüm kesimlerini kapsaması adına da önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi de ilçe kent konseyleri ile birlikte halk buluşmaları düzenleyerek, vatandaşların sürece katkı koymaları adına köprü vazifesi üstlenecek. "Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz" teması ile düzenlenecek buluşmaların tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, "Vatandaşlar, Bursa’yı nasıl görmek istediklerini anlatarak planlama kararlarına katkıda bulunacak. Böylece yerel halkın sesi duyurulmuş olacak" dedi.

Bursa Kent Konseyi Fuaye Alanı’nda yapılan basın toplantısına Prof. Dr. Aksoy’un dışında Gemlik, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir Kent Konseylerinin başkanları katıldı. Toplantıda halkın süreçlere katılımının önemini vurgulayan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, "Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının münazara edildiği, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik bir yönetişim mekanizması olan Bursa’nın kent konseyleri olarak, ilçelerimizde yaşayan halkımızın düşüncelerinin, önerilerinin planlama süreçlerine dahil edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla ilçe buluşmaları gerçekleştireceğiz. 25 Nisan-15 Haziran arasında gerçekleşecek buluşmalarda, Planlama Ajansı’nın yürüttüğü paydaş toplantılarında alınan görüşlere ek olarak, vatandaşların 2050 yılında Bursa’yı nasıl görmek istediğine dair düşüncelerini alarak planlama karalarının oluşturulmasına katkı sağlamayı ve yerelin sesi olmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

İlk buluşma İnegöl’de

Buluşma toplantılarının ilki 25 Nisan Cuma günü İnegöl’de yapılacak. Toplantılar 29 Nisan Salı günü Orhangazi, 20 Mayıs Salı günü Osmangazi, 21 Mayıs Çarşamba günü Yenişehir, 27 Mayıs Salı günü Karacabey, 28 Mayıs Çarşamba günü Gemlik, 30 Mayıs Cuma günü Mudanya ve 4 Haziran Çarşamba günü Keles ilçeleri ile sürecek. Hali hazırda kent konseyi bulunmayan ilçelerdeki toplantı tarihleri de ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.