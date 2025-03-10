İstanbul'dan Bursa'ya uzanan bir sanat ve eğlence merkezi olarak tasarlanan Gaga Sahne, sanatseverlerle buluştu. Görükle'de açılışı yapılan Gaga Sahne, stand-up gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve interaktif etkinliklerle dolu geniş bir program sunmaya hazırlanıyor.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Açılış galası, sanatçıların ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştiren Gaga Sahne, sanat dünyasının önemli temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Gaga Sahne, 1 Mart itibariyle Türkiye'nin tanınmış isimlerini sahnesinde konuk edecek.

BURSA İLE İSTANBUL ARASINDA BİR SANAT KÖPRÜSÜ

Gala etkinliğinde, Gaga Sahne kurucu ortaklarından ve Genel Yayın Yönetmeni Semih Samet Yücel, Bursa ile İstanbul arasında bir sanat köprüsü kurduklarını dile getirdi.

Yücel, Bursa'dan İstanbul'a tek taraflı bir geçiş yerine çift taraflı bir sanat köprüsü oluşturmak istediklerini belirterek, sahnelerinde stand-up gösterileri, tiyatro oyunları ve özgün programlar yer alacağını kaydetti.

GAGA SAHNE’DE 90’LARIN AİLE SICAKLIĞI

Kurucu ortaklardan performans sanatçısı Mustafa Tepe, Gaga Sahne'nin 90'ların aile sıcaklığını sunmayı hedeflediğini belirtti. Tepe, "Seyircilerimizin gözünden organik gülümsemeler eksik olmayacak." ifadelerini kullanarak sahnedeki sürprizlere dikkat çekti.

Gala gecesine katılan Old City Komedi Club kurucusu Ali Biber, birçok stand-up gösterisiyle izleyicileri güldüreceklerini belirterek, herkesin Gaga Sahne’ye davetli olduğunu söyledi.

Ayrıca, ünlü oyuncu Özlem Balcı, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gaga Sahne, sizlere mutluluk getirecek." dedi.

Bursa'da artık bir sahneye sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirten deneyimli oyuncu İrfan Kangı ise İstanbul'un sevilen oyunlarını Bursa'ya getireceklerini ifade ederek , 7'den 70'e tüm oyuncu adaylarına yönelik bir oyunculuk atölyesi açmayı planladıklarını kaydetti.

Öte yandan açılış gecesinin müzik performanslarıyla zenginleşmesine katkıda bulunan sanatçılar Mustafa Durmuş ve Ercan Kaya, Karadeniz ezgileri ve rock müzik parçalarıyla etkinliğe renk kattı.

Eğlenceli atmosferin hakim olduğu gala gecesi, tiyatrocu ve sunucu İrfan Kangı ile komedyen Ali Biber’in yer aldığı interaktif etkinliklerle dolu geçti.

Gecede influencer Sefa Keskin, oyuncu ve komedyen Özlem Balcı, gazeteci Mehmet Ali Ekmekçi gibi isimler de yer aldı ve konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

https://youtu.be/oRLjBgYOYuE