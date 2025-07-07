BURSA (İHA) – Bursa Kent meydanında 14 yaşındaki kız 4 kişiyi bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent meydanı çevresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü. Arbede sonunda F.E.’nin, S.D. ve kızları D.D. ile S.D. bıçakladığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun, 1 kişiyi darp ettiği ve bıçaklanma anları yer aldı. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişi daha bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan F.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.