Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca kent içi ulaşımın ve mezarlıklara ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 20-21-22 Mart tarihlerinde kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlardaki toplu taşıma araçlarının, Bursaray ve tramvay hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Ayrıca Arife günü ile bayram boyunca 10.15-18.30 saatleri arasında her saat karşılıklı düzenlenecek otobüs seferleriyle mezarlıklara da ücretsiz ulaşım sağlanacak. Hamitler Kent Mezarlığı'na otobüsler Kent Meydanı otobüs durağından, Hasköy Kent Mezarlığı'na Emek İstasyonu'ndan, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'na ise Kestel İstasyonu'ndan kalkacak.

'Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı Ramazan ayının manevi ikliminin kent genelinde düzenledikleri programlarla tüm Bursalılar tarafından hissedildiğini söyledi. Ramazan Bayramı'na ulaşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Bozbey, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini ve ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarımız, Ramazan Bayramı boyunca BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecek. Ekiplerimiz, görev başında olacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' dedi.