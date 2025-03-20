Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği (Bursa GSBD), üyelerinin eserlerinden oluşan karma resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleştirilen karma resim sergisi 24 Mart 2025 tarihine kadar sanat meraklıları için gösterime açık olacak.

Sanatın farklı disiplinlerinden sanatçıların eserlerine yer verilen sergide, resim ve diğer sanat dallarında üretilen seçkin çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Etkinlikte, kısa bir süre önce kaybedilen Ressam Avni Yamaner de anılıyor. Türk resim sanatına önemli katkılar sunan sanatçının anısını yaşatmak adına sergi kapsamında hazırlanan anma köşesi de ziyaretçiler için gösterime sunuldu.

Kuruluşlarından bu yana Bursa’da olduğu gibi Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok şehrinde de açtıkları sergilerle üyelerinin eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını söyleyen Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği Başkanı Ayfer Demircioğlu, tüm sanatseverleri sergilerine davet ederek, sanatın estetiğini dünyaya yaymak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.