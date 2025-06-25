Adana kırsalında bir vatandaşın "sinekle mücadele" yöntemi hem dikkat çekti hem de şaşırttı. Kartonlara fare yapıştırıcısı süren ve belirli noktalara yerleştiren vatandaş, binlerce karasinek yakaladı.

Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Gün, karasinek sorununa karşı kendi geliştirdiği yöntemle mücadele başlattı. Kartonlara fare yapıştırıcısı süren gün, binlerce sineği yakaladı. Adana Büyükşehir Belediyesinin kendilerini izleyip mahallelerine ilaçlama aracını gönderirse çok sevineceğini de belirten Gün, kendi yöntemiyle 15 dakikada 4 kartonun dolduğunu gördüğünü söyledi.

Bölgedeki karasinek yoğunluğuna dikkat çeken İbrahim Gün, "Fare yapıştırıcısını kartonlara sürdüm, evimin çevresine ve yol kenarlarına yerleştirdim. Sinekler gelip kartonlara yapışıyor. Burası köyün girişi olduğu için adeta bir ’sinek toplama merkezi’ oldu. Bir haftada 16 karton doldu. Hem çöpe giden kartonları değerlendirmiş oldum hem de karasinek, eşek arısı, sivrisinek ve hamam böceği gibi haşereleri çevreye zarar vermeden yakalamış oldum" dedi.

Bu yöntemin bireysel çabayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gün, "Eğer her ev kendi çevresine böyle kartonlar koyarsa köy genelinde etkili sonuçlar alınabilir. Bu yıl, geçmiş yıllara göre karasinek sayısı daha fazla. Bunun nedeni de bahçelerdeki don olayı sonrası hiç meyve kalmamasına yorumluyorum. Şekerli meyvelere gelemeyen sinekler bu kez evlerin etrafına yöneldi" diye konuştu.

"Herkes uygulasa karasinek sorunu ciddi oranda azalır"

Vatandaşların kendisine belediyenin ilaçlama yapıp yapmadığını sorduğunu da aktaran Gün, "Geçen yıl ilaçlama yapılıyordu, bu yıl henüz gelen olmadı. Ancak bu yöntemi belediyeyi eleştirmek ya da reklam yapmak için değil, örnek olmak amacıyla paylaşıyorum. Eğer herkes uygulasa karasinek sorunu ciddi oranda azalır" ifadelerini kullandı.

"15 dakikada 4 kartonun dolduğuna şahit oldum"

Sözlerinin sonunda yerel yönetime esprili bir gönderme yapan Gün, "Eğer Adana Büyükşehir Belediyesi bizi izler ve Feke’nin Gedikli Mahallesi’ne ilaçlama aracını gönderirse çok seviniriz. Hatta yollardaki çukurlar için önceden sıcak asfalt makinesi de gelirse daha güzel olur. Şaka bir yana, bu yıl karasinek konusunda ciddiyet gerekiyor. Hep birlikte taşın altına elimizi koymalıyız. Ben 15 dakikada 4 kartonun dolduğuna şahit oldum" şeklinde konuştu.