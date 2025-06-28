Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının devam ettiğini söyleyen Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, "Yangın kontrol altına alınamadı, devam ediyor şu anda" dedi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çatacık Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormanın büyük bir kısmını sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteri yangını söndürebilmek için çalışmaları bölgede sürüyor. Yangına destek amaçlı çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu an için yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için de evlerini boşaltma kararı verilmedi. Öte yandan, dik arazide yangına ulaşmakta zorluk çeken ekipler alevlerle mücadelesini sürdürürken, köyde yaşayan vatandaşlarda kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesinin durması bekleniyor.

"Tam kontrol altına alınmış değil"

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Burası Çatacık, Sünnetli Köyü arasında bir tepe. Devam ediyor şu anda yangın. Kontrol altına alınmaya çalışıyor. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Tam kontrol altına alınmış değil" dedi.

"Köylerde şu an bir boşaltma durumu söz konusu değil"

Başkan Oral, köylerin tehlikede olmadığını aktararak, "20-25 hektar aralığında bir alanın zarar gördüğü tahmin diliyor. Köylerde şu an bir boşaltma durumu söz konusu değil. Çatacık Köyü çok yakın ama rüzgar ters yönden estiği için bir müdahale yapılması söz konusu değil. Yapraklı tarafında da baya bir mesafe var, oranın da önünü kesmeye çalışıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.