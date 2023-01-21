Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Özel) Yolcu rahatsızlandı, otobüsü acile böyle çekti

(Özel) Yolcu rahatsızlandı, otobüsü acile böyle çekti

Yangın, Bolu’nun Göynük ilçesi Yukarıkınık köyünde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın söndürülürken 200 metrekarelik alan yandı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın kısa sürede söndürülürken 200 metrekare alan kül oldu.

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