Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin dikkati büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin üzerinden ve telefonlarından binlerce vatandaşa ait kişisel veriler ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

Manisa ili Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi'nde 12 Mart günü saat 15.00 sıralarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici devriye sırasında durumlarından şüphelenilen ve dolandırıcılık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenilen Ahmet Y. (E/20), Ali Y. (E/62), C.B. (E/50) ve G.Y. (E/31) isimli şahıslar durduruldu.

Şüphelilerin kimlik kontrolü ve kaba üst aramasında, çok sayıda vatandaşa ait kişisel bilgi ve belgeleri içerdiği değerlendirilen 11 adet A4 boyutunda evrak ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla söz konusu evraklar muhafaza altına alınarak olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Telefonlardan veri deposu çıktı

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise olayın boyutu daha da büyüdü. Yapılan imaj incelemesi sonucunda yaklaşık 15 bin farklı vatandaşa ait kişisel bilgi ve belgelerin bulunduğu, 300 sayfalık kapsamlı bir veri raporunun elde edildiği öğrenildi. İncelemeler sonucunda ayrıca para transferlerinin de gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ele geçirilen belgeler üzerinde yapılacak detaylı incelemelerin ardından tespit edilen mağdurların dosyalarına delil olarak evrak suretlerinin gönderileceği bildirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 13 Mart 2026 tarihinde savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan 4 şüpheli Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.