Bilecik'te okul güvenliği, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla düzenlenen 'Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısında', il genelindeki okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri ve asayiş uygulamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda uygulanacak koruyucu ve önleyici tedbirler değerlendirilirken, öğrencilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü. İlgili kurum temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, okul çevrelerinde yürütülen denetim faaliyetleri, trafik güvenliği uygulamaları ve öğrencilerin korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Erken uyarı mekanizmaları ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda mevcut uygulamaların daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri en önemli önceliklerimizden biridir. Okul içi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürecektir' dedi.