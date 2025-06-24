Bilecik’te genç kız tüfekle vurulmuş olarak bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde meydana geldi. 112 Acil Servis ekipleri köyde tüfekle vurularak ağır yaralan bir vaka ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Eve varan ekipler 26 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi’yi tüfekle ağır yaralı şekilde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaparken, Elif Nur Tüfekçi’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.Y. gözaltına alındı.