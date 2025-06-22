Sivas’ta bir kişi, bıçaklı saldırıya uğradı. 4 yerinden bıçaklanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Emekliler Kültür Merkezi’nden çıkan Y.Ç., bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 4 yerinden yaralanan Y.Ç.’yi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri, Y.Ç.’yi bıçaklayarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.