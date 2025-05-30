Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2024-2025 eğitim döneminde açılan 100’ün üzerinde kursta toplam 2 bin 692 kursiyerin eğitim gördüğü bildirildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Üzümlü Mahallesi’nde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kursun tamamlanması sonrasında gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin açılışına katıldı. Akpınar, ilçe merkezinin ardından artık dış mahallelerde de HEM tarafından kurslar açıldığını vurgulayarak, Üzümlü’deki kurs ve ardından açılışı yapılan serginin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Konuşmaların ve açılışın ardından protokol mensupları ve davetliler açılan yıl sonu sergisini gezdi.

Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesinde açılan el sanatları kursu da sona erdi. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursun tamamlanmasının ardından eğitim yılı içerisinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı el sanatı eserleri açılan yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılış programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Halk Eğitim Merkezinin yürüttüğü faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Kadınların el emeğiyle hazırladığı eserlerin kültürel mirası yaşatmak adına önemli olduğunun altını çizdi.