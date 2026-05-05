Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir Antalya kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.O. (22) yönetimindeki minibüs Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılırken, ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.