Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve doğanın eşsiz güzelliklerini birlikte keşfetmek amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.

Dalaman Sarsala Koyu'ndan başlayan ve Hamam Koyu'nda sona eren etkinlikte, sağlık çalışanları hem spor yapma, hem de yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verme fırsatı buldu. Mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz koylarda gerçekleştirilen yürüyüş boyunca katılımcılar, doğanın tadını çıkarırken, ekip ruhunu ve kurum aidiyetini de güçlendirdi.

Doğal güzelliklerin eşlik ettiği etkinlikte çalışanlar, sosyal bağlarını kuvvetlendirme ve birlikte kaliteli zaman geçirme imkânı buldu. Samimi ve keyifli anların yaşandığı yürüyüş etkinliği, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, çalışan motivasyonunu artıran ve kurum içi birlikteliği destekleyen sosyal etkinliklere önem vermeye devam edeceklerini belirtti.