Almanya’nın başkenti Berlin’deki Holokost Anıtı’nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda İspanyol bir turist yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Holokost Anıtı’nda dün yerel saatle 18.00 sıralarında İspanyol bir turist bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 30 yaşındaki İspanyol turist hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise 3 saat sonra sonra yakalanıp gözaltına alındı. Kimliği ve uyruğu açıklanmayan saldırganın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.