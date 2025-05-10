Batman’da otobüs aktarma istasyonu önünde oğul veren bal arıları, belediye otobüs durağında kısa süreli paniğe neden oldu.

Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan, belediye otobüs durağında arı yoğunluğunu fark eden vatandaşlar durumu görevlilere bildirdi. Otobüs şoförleri, çevredeki vatandaşları olası arı sokmalarına karşı uzaklaştırdı. O sırada bölgede bulunan ve daha önce arıcılıkla uğraştığı öğrenilen inşaat mühendisi ve Batman Belediyesi personeli Murat Altun, koruyucu ekipman kullanmadan arılara müdahale etti. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Altun, arıları bir ağacın dalında topladı. Altun, ağaç dalında topladığı arıları getirilen bir kovan içerisine yerleştirdikten sonra arıları güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı.

Vatandaşların meraklı bakışları altında arıları toplayan Altun, yaptığı çalışma ile paniğe son verdi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.