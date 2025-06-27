Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde bir meyve suyu fabrikasının depolama alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman OSB’de faaliyet gösteren bir meyve suyu fabrikasının geçici atık depolama alanında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangına ilk müdahale OSB itfaiye ekiplerince yapıldı. Daha sonra olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi itfaiyesi ve TOMA ekiplerinin desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki üretim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.