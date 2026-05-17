Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Park Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Hüseyin Çondur Sokak başlangıcında devam eden çalışmaları teknik ekiple birlikte takip eden Başkan Zencirci, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların ilçenin farklı mahallelerinde sürdüğünü belirten Zencirci, hizmetlerin planlı şekilde devam edeceğini ifade ederek, 'Fen İşleri Müdürlüğümüzün Hüseyin Çondur Sokak başlangıcında gerçekleştirdiği parke taşı döşeme çalışmasını teknik ekibimizle yerinde inceledik. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek' ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin saha çalışmalarının program dahilinde sürdüğü, mahallelerdeki yol düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.