Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezonda Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü güreş takımına katılan Osman Kan, antrenörü Okan Aksoy ve ekibini ziyaret etti.

Başkan Ümit Uysal, Adalya Elite Otel'de sürdürülen kamp çalışmalarında Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz ile birlikte sporcularla bir araya geldi. Lig güreşleri ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan güreşçilere moral veren Uysal, antrenör Okan Aksoy yönetiminde çalışmalarını sürdüren takımın hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Yeni sezonda sporculara başarı dileklerini ileten Uysal, takımın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu yıl 4. sezonunu yaşayan Yağlı Güreş Ligi'ni üç kez kazanarak tek şampiyonu olan Muratpaşa adına güreşen 25 yaşındaki Osman Kan ise ligde geride kalan 2 güreş sonunda topladığı 12 puanla 8. sırada yer alıyor.