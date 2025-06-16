Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AntSanat Şair Buluşmalarında yaptığı konuşmada, sanat ve kültür üretimini, bugünün hızla tüketilen dünyasında sürdürülebilir kılmanın "bir çeşit inatlaşma" olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin iki aylık periyotlarla e-dergi formatında yayımladığı kültür-sanat dergisi AntSanat tarafından düzenlenen "Şair Buluşmaları", Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirildi. İki oturumda düzenlenen etkinlikte, Şükrü Erbaş, Tarık Günersel, Ahmet Telli, Ferruh Tunç, Gökhan Arslan, Betül Dünder, İdris Özyol ve Betül Tarıman konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, Muratpaşa’da estetik düşünceyi, inceliği ve çok sesliliği yaşatma çabasını vurguladı. Başkan Uysal, "Büyük bir alacakaranlık kuşağından geçiyoruz. Her şeyin çok belirsiz olduğu bir güncel dünyada, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir geriye gidiş var. Müzelerin ziyaretçi sayıları düşüyor. İnsanlar, Gülten Akın’ın meşhur tabiriyle, ‘ince şeyleri düşünmeye’ vakit bulamıyor. İşte biz tam da bu noktada ısrar ediyoruz. Bu bir çeşit inatlaşmadır yaptığımız" dedi. Sanatın yalnızca merkezlerde değil, kentin her noktasında, Toroslar’ın eteklerinden Balıkçı Barınağı’na kadar farklı biçimlerde hayat bulması gerektiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Gönlümüzde, kalbimizde hep şu var. İnsanlar kendi meşreplerince ve kültürlerine uygun olarak bir sanatla uğraşsınlar. Estetik düşünsünler, ince düşünsünler. Dünyadaki alternatif bakış açılarına zihinlerinde yer ayırsınlar. Fanatik olmasınlar. Hep açık parantezlerle, Mevlana’nın deyimiyle ‘hayret makamında’ düşünsünler, sevgiyle düşünsünler."

Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin sanat, edebiyat ve eğitim alanındaki tüm çalışmalarının bu anlayışla şekillendiğini sözlerine ekledi.