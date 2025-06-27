Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, çevre duyarlılığı ve temizlik ile toplumsal bilince dikkat çekmek için şehrin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal deney yapıldı.

Gerçekleştirilen sosyal deneyde; belediye personelleri tarafından meydana temiz bir poşet içerisinde çöp bırakılarak yaklaşık 100 metre uzaklıktan ise video kamera ile kayıt alındı.

Yaklaşık 1 saatlik çekimin ardından bırakılan çöp, sosyal deney yapıldığından haberi olmayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından alınarak çöp kutusuna atıldı. Yanından yüzlerce kişinin geçmesine rağmen çöp kutusuna atılmayan çöp bu kez kırmızı bir poşete koyularak daha dikkat çekici hale getirildi. Toplam 1 buçuk saatin ardından duyarlı bir vatandaş çöpü fark ederek sosyal deney yapıldığından habersiz poşeti çöp kutusuna attı.

Duyarlı vatandaşı tebrik ederek içerisinde Nazilli’ye özgü yöresel ürünlerin bulunduğu çanta hediye eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Hep beraber temiz, güzel bir Nazilli’de yaşayalım. Burada ablamız tam bir buçuk saat sonra çöpü gördü ve çöp kutusuna attı. Elbette alın, çöpleri temizleyin demiyorum. Ama duyarlılığımızı artıralım. İşçilerimiz büyük bir gayretle çalışıyorlar, sayıları az. Büyük bir duyarlılık geliştirerek onlara da yardımcı olalım. Nazilli’mizi daha temiz, daha yaşanır bir hale getirmek hepimizin elinde" dedi.