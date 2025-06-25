Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısına katılarak, Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle birlikte Türkiye’yi ve Terme’yi uluslararası düzeyde temsil etti.

Başkan Kul, ulusal heyette yer alarak, Avrupa’nın farklı ülkelerinden yerel yönetim temsilcileriyle birlikte ortak konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Zirvede "Değişen Küresel Güvenlik Ortamı", "İklim Direnci ve Sürdürülebilirlik" ile "Yerel Yönetimlerin Kaynak Yönetimindeki Rolü" gibi başlıklar ele alındı. Şenol Kul, yerel yönetimlerin bu küresel sorunlar karşısında alabileceği inisiyatifleri değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kul, "Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli zirvede yer almaktan büyük memnuniyet duydum. Türkiye Belediyeler Birliği heyetimizle birlikte, değişen küresel güvenlik dengeleri, iklim değişikliğine karşı yerel düzeyde alınacak tedbirler ve sürdürülebilir şehircilik politikaları gibi kritik başlıkları değerlendirdik. Yerel yönetimlerin sadece şehir sınırları içinde değil, küresel düzeyde de sorumluluk taşıdığını ve çözümün bir parçası olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

Diplomatik Temaslar ve Küresel Diyalog

Zirve kapsamında Başkan Kul, Norveç Parlamento binasını ziyaret etti ve Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin küresel meselelerdeki etkisinin artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.