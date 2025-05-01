Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki yeni etabın temeli atıldı ve inşaat hızla yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan sayılı belediyelerden biri olduklarını vurgulayarak, "Ertuğrulgazi’de de yeni etap başladı, Kocasinan’a yakışır bir çevre kuruyoruz" dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni etabın çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’de kendi öz kaynaklarıyla kentsel dönüşüm gerçekleştiren ender belediyelerden biri olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi:

"Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşümde yeni bir etap başladı. Yeni inşaatımızın hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız ve sağlıkla tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu etap tamamlandığında, kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış olacağız. Mahallede bulunan metruk ve imarsız yapıların tamamı ortadan kaldırıldı ve yerine modern yapılar hızla yükseliyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak yeni etaplarla birlikte bu bölgedeki çalışmaları daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Elbette sadece konutların yapılmasıyla yetinmiyoruz. Projelerimiz kapsamında; çevredeki parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılar da kademe kademe hayata geçirilecek. İnşallah bu etapla birlikte yolların açılması, parkların ve yeşil alanların yapılması sayesinde bu bölgemiz, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır modern bir çevreye ve yeni bir dokuya kavuşmuş olacak. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği, huzur içinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri bir Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın" anlayışıyla, vatandaşların Kayseri’de daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesi için projelere hız kesmeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi.