Bartın’da 17 ortaokul öğrencisi, yedikleri şekerlemeden zehirlendi.

Alına bilgiye göre, Bartın il merkezinde çöpte buldukları tarihi geçmiş şekerlemeden alan iki öğrenci, gittikleri Hasankadı Ortaokulu’nda bu şekerlemeleri öğrencilere dağıttı. Şekerlemeden yiyen 17 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile kentteki hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, şekerlemeden numune alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.