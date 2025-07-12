Tüm yurtta olduğu gibi Bandırma’da da yaz Kur’an kursları yoğun ilgiyle sürüyor. İlçe genelindeki camilerde çocuklara yönelik düzenlenen Kur’an kurslarında hem dini bilgiler hem de ahlaki değerler öğretiliyor. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan da kursların sürdüğü camileri ve Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

Özellikle çocuk yoğunluğunun fazla olduğu camilere öncelik veren Müftü Pehlivan, cami görevlileriyle de istişarelerde bulunuyor. Ziyaretlerinde çocuklarla birebir ilgilenen Pehlivan, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak moral verdi.

Dr. Abdulhamid Pehlivan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yaz Kur’an kurslarımız, çocuklarımızın hem manevi dünyasını zenginleştiren hem de milli ve ahlaki değerler kazandıran çok kıymetli bir eğitim sürecidir. Camilerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesi bizim için büyük bir mutluluk. Bu kurslar, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin karakter eğitiminde de önemli bir yer tutuyor." Bandırma Müftülüğüne bağlı müstakil Kur’an kurslarını da ziyaret eden Müftü Pehlivan, öğreticilere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Pehlivan "Bandırma olarak bu yıl da yaz kurslarımıza çok güzel bir katılım sağlandı. Din görevlilerimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Gayretlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bandırma Müftülüğü’nün yaz Kur’an kursları, Ağustos ayı ortasına kadar devam edecek.