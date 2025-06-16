Bandırma Belediyesi’ne bağlı Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi Kreşleri’nde eğitim gören 54 öğrenci, düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Minik öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen programda diplomalarını alarak ilkokul sürecine ilk adımlarını attı.

Mezuniyet törenine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da katıldı. Başkan Mirza, törende yaptığı konuşmada öğretmenlere ve ailelere teşekkür ederek, "İlk mezuniyet heyecanını yaşayan 54 evladımızı, onları sevgiyle ve emekle büyüten değerli öğretmenlerimizi ve fedakâr ailelerini yürekten kutluyorum. Kimlikli, vicdanlı, doğa ve vatan sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın geleceğimizin en büyük teminatı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Mirza, eğitime yapılan her yatırımın toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Eğitime yapılan her yatırımın, daha aydınlık bir Bandırma ve daha güçlü bir Türkiye için atılmış en kıymetli adım olduğunu biliyor; çocuklarımızın yolunun açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilere diplomalarının takdim edilmesiyle sona ererken, program boyunca aileler duygusal anlar yaşadı. Mezun olan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.