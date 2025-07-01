Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik operasyonda, hapis cezası bulunan 18 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-18.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 95 ekip, 316 personel ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 5-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 16 şahıs, ifadeye yönelik aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 37 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen 18 kişi, tutuklandı.