2025’in gülme garantili filmi ‘Baldız’, sete çıktı. Setten ilk kareler, şimdiden merak uyandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği, Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak ve Emel Müftüoğlu gibi usta oyuncuları buluşturan ‘Baldız’ filminin çekimlerine Beykoz Kundura’ da start verildi.

Baldız’ın ilk set gününde oyuncular ve film ekibi eğlenceli anlar yaşadı. 2025’in merakla beklenen komedi filmi Baldız’ın çekimleri yaklaşık 4 hafta sürecek. Film güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yeni yılın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Filmde, Baldız (Fatoş) karakterine Oya Başar, hayat verecek. Ayşegül Asar Ayşegül’ü, Hamdi Alkan, Nadir’i, Asuman Dabak Mine’yi, Emel Müftüoğlu Sevda’yı, Damla Aslanalp Yasemin’i ve Pedro Karami Roberto’yu canlandıracak.