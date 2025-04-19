Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt’i tren ile buluşturacakları müjdesini verdi.

Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu projesini de yatırım programına aldıklarını belirtti. Bakan Uraoğlu, "Şimdi size çok önemli bir müjdeyi veriyorum. Siirt-Kurtalan yeni demiryolu projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın 28 Mayıs’ta ihalesini yapıyoruz. Ayrıca Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek, hızını saatte 160 kilometreye çıkaracağız’’ dedi.