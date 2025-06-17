Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘Gönüllü Hasat Etkinliği’ projesi kapsamında gönüllü gençlerin tarımda aktif rol üstleneceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 81 ilde uygulanacak olan ‘Gönüllü Hasat Etkinliği’ projesiyle gönüllü gençlerin çiftçilere destek vereceğini açıkladı.

Tarımın farklı aşamalarını yerinde deneyimleme fırsatı sunan proje ile gençlerin, gönüllülük yoluyla kırsal kalkınmaya destek olması, üretime katılması, çevre ve emek bilinci kazanması hedefleniyor. Aralık ayına kadar sürecek etkinliklerle gönüllü gençler, 142 ayrı noktada tohumdan hasada kadar tarımsal üretim sürecine doğrudan katılım sağlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri yönetiminde yapılacak etkinlikler, muhtarlıklar ve çiftçilerle iş birliği halinde gerçekleştirilecek.

"Gençlerimizin kırsal kalkınmaya destek olmasını çok önemsiyoruz"

Bakan Bak, Haziran ayından başlayarak Aralık ayına kadar sürecek projeyle gençlerin, hem kırsal kalkınmaya destek olmasını hem de çevre ve emek bilinci kazanmasını çok önemsediklerini söyledi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilecek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bak, gençlerin doğayla, üretimle ve sorumlulukla daha güçlü bağ kurmasını istediklerini belirterek, "Bu proje, gençlerimizi sadece seyirci değil, üretimin öznesi yapıyor. Gönüllü Hasat Etkinliği ile onları tarlaya, toprağa, emeğe davet ediyoruz. Gençlerimiz bu süreçte sadece hasat yapmayacak, üreticinin yanında olacak, doğayı yeniden keşfedecek. Gönüllülükle sorumluluk duygusunu bir araya getiren bu projede her bir gencimiz, ülkemizin geleceğine doğrudan katkı sunacak" dedi.