Bağcılar Belediyesi, kene başta olmak üzere zararlı haşerelere karşı park, bahçe ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bağcılar Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle park, bahçe ve yeşil alanlarda görülebilecek zararlı böceklere karşı harekete geçti. Bu amaçla ilçe genelindeki yeşil alanlarda saha ekiplerince her gün ilaçlama yapılıyor. Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalarla, yeşil alanlarda kenelerin tutunması ve zararlı haşerelerin barınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun yanında ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de dikkate alarak ilaçlama faaliyetlerini planlı bir şekilde yürütüyor.

Halkın sağlığını korumayı amaçlıyoruz

Yeşil alanlarda zararlı canlılara karşı tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkın sağlığını korumaya yönelik yapılması gereken ne varsa yerine getiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın parklarda sağlıklı ve güvenli vakit geçirmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.