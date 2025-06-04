Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışması’nda Aydın’ı temsil etti Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Robot Yarışması’nda Aydın’ı temsil etti

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır’ı kadrosuna kattı.

1998 doğumlu olan Beliz Başkır; Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formalarının yanı sıra A Milli Takımımızda da forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır’a, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA