Sanatçı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konserleri sonrası Ekrem İmamoğlu ile çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bazı medya organlarının yanlı haberleri üzerine avukatı hukuki süreç başlattı, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde peş peşe yayınladığı şarkılar ve etkileyici sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Konserleri kapsamında gerçekleştirdiği konserin ardından kuliste orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı. Ancak bu fotoğraf, bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterici haberlerle gündeme geldi.

Sanatçı, bu durum karşısında yasal haklarını korumak adına harekete geçti.

Aybüke Albere’nin avukatı Ayşegül Mermer, bugün konuyla ilgili gerekli hukuki başvuruları yaparak suç duyurusunda bulunacak.