Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930’da Burdur’a gelişinin 95’inci yıl dönümü, ünlü sanatçı Haluk Levent’in konseriyle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirerek vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Atatürk’ün Burdur’a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, dün gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlamalar kapsamında bu akşam Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Haluk Levent, Burdurlulara müzik dolu bir gece sundu.

Konser sırasında zaman zaman seyircilerin arasına girerek vatandaşlarla birlikte şarkı söyleyen ünlü sanatçı, büyük ilgi gördü. Sahneye çıkardığı bir pamuk şeker satıcısının tüm ürünlerini satın alarak çocuklara dağıtan Levent, bu jestiyle de takdir topladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Edip Akbayram’ı da anan Haluk Levent, sanatçının unutulmaz eserlerinden birini seslendirdi. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi.