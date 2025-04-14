Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye’nin bölge ülkelerinin de huzurunu sağlayabilmesi için iç huzurumuzun son derece önemli olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Memleketi Kayseri’de bulunan SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada Başkan Ali Yavuz ile görüşen Arıkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ne zaman bu konu açılsa eminim ki şehit aileleri o acıyı yaşıyordur. Gazilerimiz o yaralanma anını bir kez daha yaşıyordur. Cumhuriyet tarihimizde bu kahramanlarımızın fedakarlıklarının yanında şunu da ifade etmek isterim en badireli dönemden geçiyoruz. Gerek bölge ülkelerinin haritalarının yeniden çizilmesi, gerekse okyanus ötesindeki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın bizim bölgemizle alakalı kullandığı küstahça cümleler hepimizi tedirgin etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın 2024 yılı Ekim ayında başlatmış olduğu süreç şu anda da devam ediyor. Herhangi bir neticeyi bugünden kestirebilmek zor" dedi. Arıkan, "Biz Türkiye’nin bekası ve tek vücut halinde devam edebilmesi için Türkiye’nin bölge ülkelerinin de huzurunu sağlayabilmesi için iç huzurumuzun son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Sayın Bahçeli açıklama yaptığı gün de bunu söylemiştim, bugün de ifade ediyorum. Şehit ve gazi ailelerinin sürecin içerisinde olmadığı bir süreç sağlıklı bir şekilde neticelendirilemeyecektir. Orada en fazla söz söyleme hakkı siz değerli başkanlarımızındır. Eğer bir karar alınacaksa mutlaka sizlerin onayıyla sonlandırılması son derece mühim. Birçok tedirginlik ve kafalarda soru işaretleri var. Sürecin nereye evrileceği ile alakalı, kapalı kapılar ardında neler görüşüleceği ile alakalı çok ciddi soru işaretleri var. Geçmişte de buna benzer hadiseler yaşandı ve birçok canımızı orada kaybettik. Şehirlerimiz yerle bir olmuştu. O gün yaşananların tekrar yaşanmaması için karar vericilerin son derece hassas davranmaları gerekiyor. Toplumun bütün paydalarının başta şehit aileleri olmak üzere bu konuyla bedel ödemiş, söyleyecek sözü olan herkesin bir masanın etrafında toplanması gerekiyor. Birkaç kişinin kararı ile bu süreç yönetilecek olursa sadece İmralı ve bir siyasi parti üzerinden bu süreç yönetilirse sağlıklı sonuç alınamaz. Mecliste yer alan bütün partilerin burada paydaş olması gerekiyor. Ne kadar çok çözüm için akıl ortak edilirse o noktada çıkan netice sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde yaşanmasını ümit etmediğimiz 2015’teki tehlike çok uzak değil. Son derece hassas davranılması gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SP Genel Başkanı Arıkan’a teşekkür etti.