Artvin’in Ardanuç ilçe merkezinde dün gece meydana gelen heyelan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İlçenin Merkez mahallesi Alikaya caddesi üzerinde heyelan sonucu istinat duvarının büyük bir gürültü ile çökmesi üzerine çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Bölgede AFAD ve polis ekipleri kısa sürede ulaşarak çalışma başlatırken, heyelanda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirlendi. Özdemir Apartmanı’na 4 metre mesafede yaşanan heyelan sonrası apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek uzun süre evlerine giremezken, heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.