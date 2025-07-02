Ardahan’da anayola sık sık çıkan başıboş atlar, trafik kazalarına davetiye çıkartıyor.

Ardahan’da sürüler halinde dolaşan atlar, zaman zaman trafik kazalarına neden oluyor. Akan trafiğin arasında özgürce ilerleyen atlar, sürücülerin yolda manevralar yapmalarına neden oluyor. Başıboş dolaşan atların karayolunda ilerlediği ve sürücülerin çarpmamak için hızlarını düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atların trafikte oluşturduğu karmaşa nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.