Antalya genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, bin 996 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 267 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Haziran tarihleri arasında yürütülen asayiş uygulamaları kapsamında, kasten öldürme, yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suça yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde 270 bin 273 şahıs sorgulandı, aranan 629 kişinin de aralarında bulunduğu toplam bin 996 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 267 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde 49 bin 829 otomobil ve motosiklet kontrol edilirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu tespit edilen 26 araç ele geçirildi. 132 geçici konaklama yeri ile 94 kiralık araç firmasında yapılan denetimlerde 3 işletme ve 3 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçu dahilinde 4 farklı olayda 20 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise 191 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda 46 adet ateşli silah, 328 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 6 kesici alet ele geçirildi.