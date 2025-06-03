Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gündüz Bakımevinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının mezuniyet heyecanı yaşandı. İlkokula adım atacak olan 6 yaş grubu öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Aylar süren hazırlıkların ardından sahne alan minikler, dans ve müzik gösterileri ile büyük beğeni topladı. Yaşları 2 ile 6 arasında değişen öğrenciler, sahne performansları kadar özenle hazırlanmış kostümleriyle de göz doldurdu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törende, duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı. Minik mezunlara mezuniyet belgeleri Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen tarafından takdim edildi. Belge alırken büyük sevinç yaşayan öğrenciler, törenin sonunda geleneksel kep atma seremonisi ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan gönen: "Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz"

Törende konuşan Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, Gündüz Bakımevi’nin yalnızca bir eğitim kurumu değil, çocukların hayata hazırlandığı güvenli ve sevgi dolu bir ortam olduğunu vurguladı. Merhum Başkan Ali Bahar’ın, "çalışan anneyi çocuklarından ayırmayacağız" vizyonuyla 2016 yılında hayata geçirdiği bu yapının bugün çok daha büyük bir hedefe ulaştığını belirten Gönen, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Başkanımız Ali Bahar, vefatından kısa bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiği ek bina projesiyle bu yuvayı büyütme hayalini kuruyordu. Bugün inşaatı büyük ölçüde tamamlanan ve Eylül ayında açılması planlanan yeni binayla bu vizyonu hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Onların gözlerindeki parıltı, yarınlarımızı aydınlatacak en büyük ışıktır."

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında düzenlenen törene, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, eşi Emine Gül Gönen, Bölge Müdürü İlhan Metin, Gündüz Bakımevi Müdürü Ayşe Özlem Özel, öğretmenler, veliler katıldı.