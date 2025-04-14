Ankara’nın Ayaş ilçesinde tarım arazileri üzerine inşa edilen hobi bahçeleriyle ilgili olarak belediye ekipleri yıkım ve mühürleme işlemlerini sıklaştırdı.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde tarım arazileri üzerine inşa edilen hobi bahçeleriyle ilgili olarak belediye ekipleri yıkım ve mühürleme işlemlerini sıklaştırdı. Ayaş Belediyesi tarafından kaçak yapıların yıkımının bir ay içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, "Vatandaşlarımız, tarım arazileri üzerine kurulu kaçak hobi bahçelerini almasınlar; bu yatırımlar boşa gider. Sonuçta yıkım yaşanır, bu da sizi üzecektir" açıklamasında bulundu.