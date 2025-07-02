Yozgat Valiliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine dayanılarak ‘anız yakanlara her dekar için 556,71 TL idari para cezası uygulandığı, fiilin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat artabileceği uyarısında bulundu.

Yozgat genelinde son bir haftada farklı noktalarda yangınlar meydana geldi. Yangınların bazıları tarım arazilerinde, bazıları ise otluk alanlarda çıktı. İtfaiye, Orman Müdürlüğü ve Toplumsal Olaylara Müdahale araçlarının hızlı müdahalesiyle yangınlar can kaybı yaşanmadan ve büyümeden kontrol altına alındı.

"Ormanlık alanda ateş yakmayalım"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, peş peşe çıkan yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden doğal güzelliklerin kaybedildiğini söyledi. Özkan, "İlimizde bu noktada sürekli olarak uyarılarımıza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kamu olarak bütün tedbirlerimizi de almış vaziyetteyiz. En önemli tedbir insanımızın kendince alacağı tedbirler oluyor. İnsanımızdan özellikle rica ediyoruz. Lütfen ormanlık alanlara mümkün mertebe girmeyelim, giriyorsak da ateş yakmayalım. Orada sigara izmariti ya da cam ve benzeri çöplerimizi bu tip alanlar içerisinde bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımız bize geleceğimizden emanet"

Anız yakma konusuna da değinen Vali Özkan, "Bir diğer konu; biz bir tarım memleketiyiz. Sürekli uyarmamıza ve çiftçiye eğitim çalışmalarında anlatmamıza rağmen bir diğer problemimiz de anız yakmalar. Anız yakmak suretiyle hem oradaki canlılarımızı hem oradaki toprak kalitesini kaybediyoruz. Hem de ormanlar ve yan komşu alanlardaki ekili alanlar için de risk oluşturuyoruz. Sosyal medya sayfalarımızdan ve basına dönük paylaşımlarımızdan olan olayları da paylaşıyoruz farkındalık oluşsun ve dikkat çeksin diye. Maalesef hâlihazırda ot yangınlarıyla, arazi yangınlarıyla, buradan sirayet eden orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Aldığımız tedbirler ve arkadaşlarımızın anlık gayreti, hızlı hareketiyle birlikte biz bu alanlardaki çıkan yangınların ormanlarımıza sıçramasını önlemiş vaziyetteyiz. İnsanlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Lütfen anız yakmaktan uzak duralım. Doğa içinde kontrolü olmayan yerlerde piknik yapmayalım. Doğayı tahrip edecek davranışlardan kaçınalım. Geçtiğimiz günlerde merkez Tuzkaya Mahallemizde adliye binası arkasında yangınla karşılaştık. Duruma hemen itfaiye, orman, emniyetteki toplumsal olaylara müdahale araçlarımızla birlikte müdahale ettik ki evlere sirayet etmesin diye. Çok şükür evlere sirayet etmeden ve insanımızın malına, canına zarar gelmeden söndürdük. İnsanlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanlarımız bize geleceğimizden emanet" şeklinde konuştu.

Anız yakma yasağına uymayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun "Anız yakanlara her dekar için 556,71 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır" şeklindeki 20’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.