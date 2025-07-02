Erzincan’da düzenlenen Canlı Sesler Ses Yarışmasında final coşkusu yaşandı.

Erzincan’ın özgün seslerini keşfetmek ve kadim müzik mirasını yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. Yarışmaya toplamda 180 aday başvuruda bulunurken, yapılan ön eleme sonucunda 32 yetenekli yarışmacı yarı finale yükselerek ardından finalde sahnede yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen final elemelerinde jüri üyeleri performansları büyük bir titizlikle değerlendirdi. Yarışmanın baş jürisi Fehmi Buğra Bakkal, sürecin hem katılım hem de kalite açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Dörtyol Meydanında gerçekleştirilen Canlı Sesler Ses Yarışması final konserine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Valilik ve belediyenin iş birliğiyle, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen coşku ve heyecanla Dörtyol Meydanında gerçekleştirilen Canlı Sesler Ses Yarışması finalinde, geçmişten günümüze uzanan zengin müzik kültürüyle Anadolu’nun güçlü notalarına ev sahipliği yapan Erzincan’da, bu toprakların tarih kokan ezgileri bir kez daha yankı buldu.

Yarışmanın birincisi Mukaddes Gizem Canbaba oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bütün yarışmacıları tebrik ederek, "180 arkadaşımız bu yarışmada yarıştı. Çok güzel Erzincan’a yakışır bir yarışma oldu. Jüri üyelerimiz de notlarını vererek dereceye girenleri belirlediler. Bu yarışmaya değişik mesleklerden birçok arkadaşımız katıldı. Doktorumuzda vardı, öğretmen, polisimizde. Erzincan beraber, birlikte aynı ortamı paylaştığı için çok mutluyum." dedi.