Amasya’da hafif ticari aracın yolda kontrolden çıkarak şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Elifoğlu yönetimindeki 34 KMV 287 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken Amasya merkez Kayabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Sevim, Maşide ve Şevval Efiloğlu yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA