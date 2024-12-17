Amasya Valiliği, il merkezine bağlı Albayrak köyünde yaşlı çiftin bütün eşyalarını küle çeviren yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangının ardından aile için AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildiği bildirildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "’Çeşitli basın yayın kuruluşlarında ’Amasya’da evleri yanan yaşlı çift kış günü evsiz kaldı’ başlıklı haberler yer almıştır.

Bahse konu yangının meydana gelmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce 12.12.2024 tarihinde AFAD Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edilmiş, süreç takip edilerek ilgili ödeneğin ailenin hesaplarına yatırılması sağlanacaktır.

Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da ilk andan itibaren aileyle sürekli iletişim halinde olmuş ve süreci yakından takip etmektedir."

Çıkan yangında evsiz kalan 68 yaşındaki bedensel engelli Ali Karaca ve eşi Atike Karaca, komşularına sığınmıştı.