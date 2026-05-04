Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Azerbaycan'ın Türkiye Ticaret Temsilciliği'nin davetiyle Azerbaycan'a iş gezisi düzenledi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Yönetim ve Meclis Üyeleri ile iş insanlarının da yer aldığı ALTSO Heyeti, gezinin ilk iki gününde Azerbaycan'da önemli temaslarda bulunup, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Azerbaycan temaslarını değerlendiren Başkan Erdem, Azerbaycan'da ilk olarak Türk şehitliğini ziyaret ettiklerini ifade ederek, 'Aziz şehitlerimize dua ettik' dedi.

Eray Erdem, gezinin ilk günü Başkent Bakü'de organize sanayi bölgesini de ziyaret ettiklerini ifade ederek, 'Sanayi bölgesini ziyaretimizde bölgedeki üretim tesislerini yerinde inceleyerek, yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldık. Özellikle yatırım teşvikleri, vergi avantajları ve yatırımcılara sunulan altyapı imkanları konusunda yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik' dedi.

'Yatırım fırsatlarını değerlendirdik'

İş gezisinin ikinci günüde önemli temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Erdem, 'ALTSO Heyetimiz ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Girişimcileri (İşverenler) Teşkilatları Milli Konfederasyonu Genel Sekreteri Ziya Hacılı'yı ziyaret ettik. Azerbaycan'daki yatırım fırsatları, öncelikli sektörler ve devlet destekleri hakkında kapsamlı bilgiler alarak özellikle tarım, sanayi, inşaat ve tekstil alanlarında mevcut potansiyeli değerlendirdik. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Murat Yaman ve görevi devralacak Ticaret Müşaviri Nevzat Bozkurt ile bir araya gelerek, Türk iş insanlarına sağlanan kolaylıklar, bürokratik süreçlerdeki destekler ve yatırımcılara sunulan muafiyetler hakkında bilgi edindik. Daha sonra Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Anar Akhundov ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise yaklaşık 350 milyonluk pazara erişim imkânı, gümrük avantajları, Karabağ bölgesinde yüzde 100 vergi muafiyeti ve ülke genelindeki yatırım teşvikleri ele alındı. Özellikle tekstil başta olmak üzere birçok sektörde ciddi yatırım ihtiyacı olduğu ifade edildi. Son olarak Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mursal Rustamov ve yönetimi ile yaptığımız görüşmede ise iki ülke iş dünyaları arasında doğrudan temasların artırılması, ortak yatırım alanlarının geliştirilmesi ve ticaret hacminin büyütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduk' dedi.

Başkan Erdem, Azerbaycan temaslarının son derece verimli geçtiğini belirterek, 'Alanya iş dünyasının turizm, inşaat ve ticaret alanındaki tecrübesinin Azerbaycan ile buluşturulması, karşılıklı kazanım sağlayacak güçlü iş birliklerine zemin hazırlayacaktır' ifadelerini kullandı.